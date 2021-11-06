​القوى الحية في انجمينا تطلق الحوار التمهيدي



انطلق الحوار التمهيدي في انجمينا في 5 نوفمبر في قصر 15 يناير ، الذي يجمع بين القوى الحية في العاثمو ، أوضح علي هارون ، عمدة مدينة انجمينا ، أنها لحظة تقييم واقتراح عظيمة لمواطني المدينة.



قال علي هارون "نحن نعرف مشاكلنا وصعوباتنا أكثر من أي شخص آخر نحن قادرون على حلها بأنفسنا". بحضور جميع قوى المدينة في الغرفة.



أكد رئيس اللجنة الإقليمية للتنظيم ، إبراهيم سعيد محمد ، أنه لا يوجد موضوع محظور.



سيتم إرسال تقرير نهائي بملخصات العمل والاستنتاجات والتوصيات إلى اللجنة المنظمة للحوار الوطني الشامل سينتهي الحوار التمهيدي في 7 نوفمبر.