​تشاد: حملة توعوية من أجل السلام في "كوندجورو" بمحافظة البطحة



نفذ تحالف المنظمات الشبابية التابعة لمحافظة البطحة حملة توعوية حول السلام والتعايش السلمي والعيش المشترك يوم السبت 18 تشرين الثاني / نوفمبر 2023 بمدينة كوندجورو الواقعة على بعد 35 كلم من مدينة اتيا.



وشارك في الحدث الذي أقيم تحت شعار "دعونا نزرع السلام من خلال الوعي" السيد موسى يحي الحبيب ومحمد أنجيس اللذان أعربا عن امتنانهما لسلطات مقاطعة كوندجورو الفرعية من جهة لدعمها لتعبئة السكان. ومن جهة أخرى، أعربا عن شكرهما للسيد جبرين أنجا أسيلك المتأصّل من محافظة البطحة على دعمه للمبادرة.



وسلط موسى يحي الحبيب الضوء على هدف الحملة مؤكدا على الأهمية الحاسمة للسلام والعيش معا من أجل التنمية. كما أكد أن تشاد ملك لجميع مواطنيها وأن السلام ضروري لتقدم الإقليم والبلاد ككل.



كما تناول القضايا الراهنة في محافظة البطحة. بما في ذلك سوء التفاهم السياسي والصراعات بين المزارعين والرعاة ونشر رسائل الكراهية من قبل بعض السياسيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.



واختتمت الحملة بعرض مسرحي لفرقة "نور البطحة" التي قدمت مشهدا عن التعايش السلمي والعيش المشترك بمناسبة انتهاء هذا الحدث التوعوي.