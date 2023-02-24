​رئيس وزراء مالي في زيارة لبوركينا فاسو على رأس وفد رفيع



بدأ رئيس وزراء مالي شوغيل كوكالا مايغا الجمعة زيارة لبوركينافاسو، على رأس وفد هام يتكون من 50 شخصا، و10 وزراء، وذلك بهدف "التباحث وتعزيز التعاون" بين البلدين.



وقال شوغيل مايغا الذي تستمر زيارته 3 أيام، في تصريح للصحافة إن الزيارات بين الطرفين "ستتكثف وتتضاعف في الأيام المقبلة" انسجاما مع "تطلعات الشعبين".



وأكد مايغا أن "وحدة البلدين، مبتغى كبير لدى الشعبين، اللذين في حقيقة الأمر يتقدمان أكثر منا، فمثلا خلال فرض الحصار الشهير غير الشرعي واللا إنساني على مالي، أغلقت الحدود الجوية، ولكن مواطني البلدين كانوا يعبرون الحدود البرية".



وحول الهجمات المسلحة الأخيرة المتصاعدة في بوركينافاسو، أكد مايغا أن الخيار الذي قامت به سلطات البلاد "لا يرضي الجميع" في إشارة إلى خروج القوات الفرنسية الذي تم مؤخرا، مضيفا أنه "في هذه اللحظة يجب على شعب بوركينافاسو العظيم أن يقف موحدا لدعم جيشه".



وحث رئيس وزراء مالي شعب وحكومة بوركينافاسو على "التماسك وعدم إحباط المعنويات، وعدم الشك في الجيش"، مضيفا أنه متأكد من أن "الإرهاب سيهزم في منطقة الساحل، لأن حرب بالساحل هي حرب عادلة"، مردفا: "نحن نخسر العمليات والمراحل ولكننا سنفوز بالحرب ".



وأوضح مايغا أنه "لن يأتي أحد ليموت من أجلنا، والأفارقة هم من يجب أن يدافعوا عن بلادهم، ولكي يدافعوا عنها يجب أن يكونوا على يقين من أن شعوبهم معهم".



وأبرز مايغا أن مالي "اجتازت هذه المرحلة"، مضيفا أنه "في وقت من الأوقات كانت القرى المالية تتعرض للتدمير يوميا، كما تتم مهاجمة المعسكرات" والقضاء على عشرات الأشخاص، مضيفا: "لقد عرفنا جيدا سبب وقوع ذلك، وصمد الماليون" في وجهه.



ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء البوركنابي بالرئيس المرحلة الانتقالية الكابتن إبراهيم تراوري كما سيشارك يوم السبت في حفل افتتاح الدورة الثامنة والعشرين لمهرجان عموم أفريقيا للسينما والتلفزيون في واغادوغو، والذي استضفافته مالي .