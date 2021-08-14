Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

​صالح كبزابو النائب الأول لرئيس اللجنة المنظمة للحوار الوطني الشامل


Alwihda Info | Par Brahim Issa - 14 Août 2021



​صالح كبزابو النائب الأول لرئيس اللجنة المنظمة للحوار الوطني الشامل © B.K./Alwihda Info
​صالح كبزابو النائب الأول لرئيس اللجنة المنظمة للحوار الوطني الشامل © B.K./Alwihda Info

وقع رئيس الوزراء باهيمي باداكي ألبرت مرسومًا في 13 أغسطس 2021 يقضي بتعيين أعضاء اللجنة المنظمة للحوار الوطني الشامل النائب الأول للرئيس هو صالح كبزابو بينما النائب الثاني للرئيس هو أبكر أدم حقار.

اختار رئاسة الوزراء ، زعيم حزب الاتحادالوطني من أجل التنمية والتجديد ، حزب المعارضة الرئيسي في تشاد ، صالح كبزابو ، الذي دعم الانتقال من أجل مستقبل البلاد التي تمر بمرحلة حاسمة في تاريخها.

انضمت شخصيات من حزبه إلى الحكومة الانتقالية أو تم تعيينهم في مناصب ذات مسؤولية في رئاسة الجمهورية أو في مكتب رئيس الوزراء أو في مؤسسات الدولة.

وقد لوحظ تعيين آخر في اللجنة المنظمة للحوار الوطني الشامل ، وهو فرانسوا جوكمبي ، زعيم حزب الاتحاد المقدس من أجل التغيير وعضو واكت تاما.  انضم إلى اللجنة المنظمة للحوار الوطني الشامل تحت راية تحالف النصر التي تم تشكيلها في البداية لمرشح معارض واحد للانتخابات الرئاسية في أبريل 2021.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 13/08/2021

Tchad : le MSI-J veut stopper la manipulation et l'instrumentalisation politique des jeunes

Tchad : le MSI-J veut stopper la manipulation et l'instrumentalisation politique des jeunes

Tchad : le GMIP sensibilisé sur le respect des droits de l'Homme Tchad : le GMIP sensibilisé sur le respect des droits de l'Homme 13/08/2021

Populaires

Tchad : 2500 correcteurs mobilisés pour la correction des copies du baccalauréat

13/08/2021

RCA : le chef de l'État préside un jury de thèse de doctorat

13/08/2021

Tchad : Saleh Kebzabo nommé 1er vice-président du CODNI

13/08/2021
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 05/08/2021 - Moussa Nahar

​أزمة سياسية في بحر الغزال تحير المناضلين في الحركة الوطنية للإنقاذ

​أزمة سياسية في بحر الغزال تحير المناضلين في الحركة الوطنية للإنقاذ

Tchad : quel rôle pour la jeunesse dans le processus de transition et les efforts de refondation ? Tchad : quel rôle pour la jeunesse dans le processus de transition et les efforts de refondation ? 03/08/2021 - Georges Lawane

ANALYSE - 13/08/2021 - Steve Djénonkar

Tchad : l'exil comme nouveau mode de lutte

Tchad : l'exil comme nouveau mode de lutte

Le baccalauréat tchadien de nos jours ! Le baccalauréat tchadien de nos jours ! 12/08/2021 - Valery Lorangue Djimé

REACTION - 04/06/2021 - Info Alwihda

Tchad : suspendu de ses fonctions, le délégué de l'environnement du Salamat se défend

Tchad : suspendu de ses fonctions, le délégué de l'environnement du Salamat se défend

Confinement de N'Djamena : une mesure impopulaire Confinement de N'Djamena : une mesure impopulaire 03/01/2021 - Mbainaissem Gédéon

© 2020 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter