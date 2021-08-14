​صالح كبزابو النائب الأول لرئيس اللجنة المنظمة للحوار الوطني الشامل



وقع رئيس الوزراء باهيمي باداكي ألبرت مرسومًا في 13 أغسطس 2021 يقضي بتعيين أعضاء اللجنة المنظمة للحوار الوطني الشامل النائب الأول للرئيس هو صالح كبزابو بينما النائب الثاني للرئيس هو أبكر أدم حقار.



اختار رئاسة الوزراء ، زعيم حزب الاتحادالوطني من أجل التنمية والتجديد ، حزب المعارضة الرئيسي في تشاد ، صالح كبزابو ، الذي دعم الانتقال من أجل مستقبل البلاد التي تمر بمرحلة حاسمة في تاريخها.



انضمت شخصيات من حزبه إلى الحكومة الانتقالية أو تم تعيينهم في مناصب ذات مسؤولية في رئاسة الجمهورية أو في مكتب رئيس الوزراء أو في مؤسسات الدولة.



وقد لوحظ تعيين آخر في اللجنة المنظمة للحوار الوطني الشامل ، وهو فرانسوا جوكمبي ، زعيم حزب الاتحاد المقدس من أجل التغيير وعضو واكت تاما. انضم إلى اللجنة المنظمة للحوار الوطني الشامل تحت راية تحالف النصر التي تم تشكيلها في البداية لمرشح معارض واحد للانتخابات الرئاسية في أبريل 2021.