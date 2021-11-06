Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

​مناضلي حزب المحولون يقعون في فخ


Alwihda Info | Par Brahim Issa - 6 Novembre 2021



​مناضلي حزب المحولون يقعون في فخ ©&nbsp;N.Z.K
​مناضلي حزب المحولون يقعون في فخ © N.Z.K

أعلنت أجهزة الجمارك والحقوق غير المباشرة ، في 5 نوفمبر ، عن اعتقال مناضلين من حزب المحولون عابرين نهر شاري حاملين اللافتات والقمصان بالإضافة إلى مواد مخدرات مخبأة في العبوة ، قبل ركوب سيارة أجرة. 

وقد تم اعتراضهم وسط الشارع من قبل وحدة جمركية متنقلة واقتادوهم إلى مقر مديرية الجمارك ، يزعم الرجلان أنهما طلبا فقط لافتات وقمصان للاجتماع المقرر عقده يوم السبت ، 6 نوفمبر.

"لا نعرف الطريقة التي تم بها تقديم هذه الأشياء ما طلبناه هو اللافتات والقمصان للاجتماع غدًا (...) كان من المفترض أن نستقبل هذا اليوم. قال أحد الرجلين.

وأشار المدير العام للجمارك والحقوق غير المباشرة ، مبايسيدارا مارسيلين ، إلى أن خدماته "يجب أن تضمن سلامة السكان" و "لا تسمح بدخول المنتجات المحظورة إلى الإقليم".

بالإضافة إلى ذلك ، أبلغت الجمارك أنه تم ضبط ذخائر وأسلحة في 4 نوفمبر في منطقة كوتيري الحدودية في لوغون الشرقي.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 05/11/2021

Tchad : la divagation des animaux sur la voie publique, source de nuisance à N'Djamena

Tchad : la divagation des animaux sur la voie publique, source de nuisance à N'Djamena

Tchad : des aménagements de pistes face à l'agrandissement de la capitale Tchad : des aménagements de pistes face à l'agrandissement de la capitale 05/11/2021

Populaires

Tchad : Mahamat Béchir Okorimi remplace Seïd Idriss à l’ADERM

05/11/2021

Tchad : des aménagements de pistes face à l'agrandissement de la capitale

05/11/2021

Nigeria : des soutiens-gorge pas comme les autres

05/11/2021
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 04/11/2021 - NJ Ayuk, Président, Chambre africaine de l'énergie.

COP 26 : les Africains doivent agir pour protéger les industries pétrolières et gazières

COP 26 : les Africains doivent agir pour protéger les industries pétrolières et gazières

Comment mettre fin à l'épidémie de sida en Afrique occidentale et centrale Comment mettre fin à l'épidémie de sida en Afrique occidentale et centrale 02/11/2021 - Winnie Byanyima

ANALYSE - 02/11/2021 - Maître Fayçal Megherbi

Refus de regroupement familial sur place : le juge administratif précise que le visa étudiant n’est pas un critère d’appréciation pertinent

Refus de regroupement familial sur place : le juge administratif précise que le visa étudiant n’est pas un critère d’appréciation pertinent

Tchad : le MPS face à son destin en cette période de transition Tchad : le MPS face à son destin en cette période de transition 25/10/2021 - Martin Hidgé Ndouba

REACTION - 04/06/2021 - Info Alwihda

Tchad : suspendu de ses fonctions, le délégué de l'environnement du Salamat se défend

Tchad : suspendu de ses fonctions, le délégué de l'environnement du Salamat se défend

Confinement de N'Djamena : une mesure impopulaire Confinement de N'Djamena : une mesure impopulaire 03/01/2021 - Mbainaissem Gédéon

© 2020 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter