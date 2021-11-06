​مناضلي حزب المحولون يقعون في فخ



أعلنت أجهزة الجمارك والحقوق غير المباشرة ، في 5 نوفمبر ، عن اعتقال مناضلين من حزب المحولون عابرين نهر شاري حاملين اللافتات والقمصان بالإضافة إلى مواد مخدرات مخبأة في العبوة ، قبل ركوب سيارة أجرة.



وقد تم اعتراضهم وسط الشارع من قبل وحدة جمركية متنقلة واقتادوهم إلى مقر مديرية الجمارك ، يزعم الرجلان أنهما طلبا فقط لافتات وقمصان للاجتماع المقرر عقده يوم السبت ، 6 نوفمبر.



"لا نعرف الطريقة التي تم بها تقديم هذه الأشياء ما طلبناه هو اللافتات والقمصان للاجتماع غدًا (...) كان من المفترض أن نستقبل هذا اليوم. قال أحد الرجلين.



وأشار المدير العام للجمارك والحقوق غير المباشرة ، مبايسيدارا مارسيلين ، إلى أن خدماته "يجب أن تضمن سلامة السكان" و "لا تسمح بدخول المنتجات المحظورة إلى الإقليم".



بالإضافة إلى ذلك ، أبلغت الجمارك أنه تم ضبط ذخائر وأسلحة في 4 نوفمبر في منطقة كوتيري الحدودية في لوغون الشرقي.