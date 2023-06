​Dommages sur les câbles souterrains à haute tension à N'Djamena : des quartiers privés d'électricité

Les câbles souterrains à haute tension (HTA) qui alimentent les départs E et F ont été accidentellement endommagés par un tractopelle appartenant à la Mairie.



Cette situation malheureuse a entraîné une coupure de courant totale dans les quartiers mentionnés. Les habitants seront privés d'électricité pendant toute la durée nécessaire à la réparation des câbles endommagés.



La SNE tient à rassurer ses abonnés que des équipes techniques compétentes ont été rapidement mobilisées sur le terrain pour résoudre le problème dans les meilleurs délais. Les travaux de réparation sont en cours afin de rétablir l'alimentation électrique aussi rapidement que possible.



La SNE présente ses excuses les plus sincères à ses abonnés pour les désagréments causés par cette incidence indépendante de sa volonté.