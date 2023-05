​Ena Roro : une nouvelle voix talentueuse dans la scène musicale tchadienne

"La musique a toujours été mon rêve depuis mon enfance", a déclaré Ena Roro. "Je veux utiliser la musique pour exprimer les faits réels de la vie, mais je n'ai pas de message précis à transmettre. Je souhaite surtout encourager la promotion féminine à suivre mes pas. Je demande aux autres filles d'embrasser la musique si c'est leur passion pour réaliser leurs rêves et faire passer leur message à travers la musique, qui constitue une arme puissante pour toucher toute la population."



Ena Roro exhorte également les jeunes à suivre leurs rêves et à ne pas se mettre de barrières. "Essayez, et si ça ne marche pas, tant pis, vous aurez appris quelque chose", ajoute-t-elle.



Bien que nouvellement arrivée dans la scène musicale tchadienne, Ena Roro gagne rapidement en popularité auprès de ses fans. Sa voix unique et son style novateur ne laissent personne indifférent. Elle compte bien continuer à travailler dur pour réaliser son rêve et inspirer les autres à poursuivre le leur.