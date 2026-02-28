Alwihda Info
INTERNATIONAL

​L’Union africaine appelle à la désescalade après l’escalade militaire entre les États-Unis et l’Iran


Alwihda Info | Par Alwihda - 28 Février 2026


Le président de la Commission de l’Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, a exprimé sa profonde préoccupation face aux frappes militaires menées par les États-Unis, en coordination avec les forces israéliennes, contre des cibles situées en République islamique d’Iran. Selon l’organisation panafricaine, cette situation marque une intensification grave des hostilités au Moyen-Orient.


Dans un communiqué officiel, le chef de la Commission de l’Union africaine a appelé l’ensemble des parties à faire preuve de retenue et à engager sans délai un processus de désescalade. Il a insisté sur la nécessité pour tous les acteurs concernés d’agir dans le strict respect du droit international et de la Charte des Nations unies afin de préserver la paix et la sécurité internationales.

Mahmoud Ali Youssouf a également averti que toute aggravation du conflit pourrait accentuer l’instabilité mondiale, avec des répercussions majeures sur les marchés de l’énergie, la sécurité alimentaire et la résilience économique. Il a particulièrement souligné les risques pour le continent africain, déjà confronté à de fortes pressions économiques et sécuritaires.

Le président de la Commission a encouragé les parties impliquées à privilégier la voie diplomatique, notamment à travers les efforts de médiation internationale en cours, facilités par le Sultanat d’Oman, afin d’éviter une détérioration supplémentaire de la situation et de préserver l’ordre international fondé sur des règles.

Réaffirmant la position constante de l’Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf a conclu que seule la diplomatie, et non la force, peut permettre d’aboutir à une paix durable.


