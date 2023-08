​La FMM intensifie ses opérations : des capitulations massives secouent Boko Haram

En l'espace de seulement deux jours, du 14 au 15 août 2023, quatre commandants clés de Boko Haram, 13 combattants principaux, et un total de 45 membres de leurs familles, ont déposé les armes et se sont rendus aux troupes du secteur 3 de la MNJTF à Cross Kauwa et Baga, dans le gouvernement local de Kukawa, au Nigeria. Parmi les objets remis figurent sept fusils AK-47, un fusil FN (SLR), près de 440 cartouches de munitions de divers calibres, et d'autres équipements cruciaux pour lutter contre l'insurrection.



Le premier jour de ces capitulations massives, soit le 14 août 2023, deux commandants, neuf combattants principaux et 21 membres de leurs familles, ont choisi de se rendre face aux opérations incessantes des troupes, avec l'appui de la 19e brigade à Cross Kauwa et la 403e brigade amphibie à Baga. Ils ont volontairement remis six fusils AK-47, un fusil FN (SLR), 20 chargeurs (dont deux étaient complètement chargés), 12 cartouches de munitions de calibre 5,6 millimètres, deux grenades, trois bandoulières, et 180 cartouches de munitions de calibre 7,62 millimètres, parmi d'autres articles.



Le flux de redditions pacifiques s'est poursuivi le jour suivant, le 15 août 2023, lorsque deux autres commandants, quatre combattants et 24 membres de leurs familles, ont répondu à l'appel à la paix. En se rendant au quartier général de la 403e brigade amphibie à Baga, ils ont remis deux fusils AK-47, sept chargeurs, 99 cartouches de munitions de calibre 7,62 millimètres, deux radios transistor, et une somme en espèces de 213 800 nairas, ainsi que divers objets personnels.



En réponse à cette avancée majeure, la FMM a réitéré un appel pressant à tous les insurgés restants de Boko Haram, les encourageant à embrasser la paix et à se rendre alors que les opérations s'intensifient. La FMM demeure déterminée à renforcer la stabilité de la région du bassin du lac Tchad, soulignant que la violence n'est pas une voie viable et que la reddition offre la voie la plus sûre vers la paix et la réhabilitation.