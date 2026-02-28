​La Russie condamne les frappes américaines et israéliennes contre l’Iran et appelle à une désescalade immédiate

Dans un communiqué officiel, Moscou affirme que l’ampleur des préparatifs militaires et politiques ayant précédé ces attaques, notamment le déploiement de forces américaines importantes dans la région, démontre selon elle le caractère planifié de l’opération. La diplomatie russe estime que ces frappes constituent une violation des principes fondamentaux du droit international et de la Charte des Nations unies.



La Russie critique également le fait que ces attaques aient été menées alors même que des discussions diplomatiques étaient en cours autour de la situation iranienne, accusant Washington et Tel-Aviv d’avoir agi en contradiction avec les efforts visant une désescalade régionale.



Moscou appelle la communauté internationale, y compris les Nations unies et l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), à fournir une évaluation « objective et sans compromis » des événements, estimant que ces actions risquent de compromettre la paix, la stabilité et la sécurité au Moyen-Orient.



Selon le ministère russe, les frappes pourraient entraîner une grave escalade aux conséquences humanitaires, économiques et sécuritaires majeures pour la région. La diplomatie russe exprime également son inquiétude quant aux risques pour le régime international de non-prolifération nucléaire, dénonçant des bombardements visant des installations placées sous garanties de l’AIEA.



La Russie considère que ces actions pourraient accentuer les tensions internationales et encourager une course aux armements dans la région. Elle appelle ainsi à un retour immédiat à une solution politique et diplomatique fondée sur le droit international, le respect mutuel et l’équilibre des intérêts.



Moscou a enfin réaffirmé sa disponibilité à contribuer aux efforts de médiation afin de favoriser une résolution pacifique de la crise.