​Le Tchad dément formellement un supposé soutien à l'un des belligérants du conflit soudanais

Le Ministère des Affaires étrangères du Tchad a tenu à préciser que la source diplomatique la plus autorisée est le Chef du département, le Ministre d'Etat, l'Ambassadeur MAHAMAT SALEH ANNADIF, qui est toujours ouvert aux sollicitations de la presse.



Le Tchad dénonce vigoureusement la diffusion de cette fausse information qui vise à porter atteinte à son image. Il appelle à la prudence et à la responsabilité de tous ceux qui sont tentés de relayer ce genre d'information sans fondement.



Le Ministère des Affaires étrangères de la République du Tchad, tout en déplorant la situation qui prévaut au Soudan, insiste sur l'urgence d'une solution pacifique et appelle les belligérants à privilégier la voie de la paix.



Les informations diffusées par des sources non-officielles doivent être traitées avec prudence, afin d'éviter des malentendus et des préjudices.