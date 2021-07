​Le Togo, premier pays exportateur mondial du soja bio vers l’espace Schengen

Lomé - Le Togo, pour la deuxième année consécutive, avec 51.000 tonnes de soja bio exportées vers l’espace Schengen, est le premier exportateur vers l'Europe, selon le rapport de la Commission de l’Union européenne (UE) sur l’importation des produits bio 2020 récemment publié.



Comparées aux 42.300 t exportées en 2019 vers la même destination, cette nouvelle donnée laisse apparaître une croissance de 20% enregistrée par le pays en matière d’exportation du soja bio vers le vieux continent. Dans ce classement, le pays ouest africain devance l’Ukraine avec 28.000 t, l’Inde 15.000 t et le Kazakhstan 11.000 t. A ses côtés, figurent d’autres pays africains en l’occurrence l’Ouganda, le Bénin et le Burkina Faso qui ont vendu respectivement 8.000, 6.000 et 5.000 t aux pays européens en 2020.



Le document rapporte également que de manière générale, l’exportation des produits agro-alimentaires bio du Togo vers l’UE est passée de 44 684 t à 54 017 t sur la même période. Le pays occupe ainsi le 13è rang mondial, et la 2è place en Afrique, même classement qu'il y a une année, derrière la Tunisie et devant l’Egypte.Ce ranking qui démontre que le Togo truste le Top du classement depuis deux ans, « confirme une fois de plus, l’importance particulière que le gouvernement accorde à l’agriculture bio et aux acteurs de la chaîne de valeur agricole », d’après les autorités.



Ce qui se traduit, informe-t-on, par les réformes initiées notamment à travers le Mécanisme incitatif de financement agricole (MIFA) qui a attiré plus d’investissements privés dans le secteur, une société qui entre dans le giron de la Plateforme Industrielle d’Adétikopé (PIA). Rappelons qu’à l’issue de la campagne 2019-2020, la production nationale de soja était de 176 000 tonnes. Sur cette quantité, 160 000 t de graines de soja et de soja bio ont été exportées vers diverses destinations pour une recette estimée à 50 milliards de FCFA.