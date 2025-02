​Le nouveau Commandant de la Force Multinationale Mixte en visite au Secteur 3 de Monguno

L’objectif principal de cette visite était d’évaluer la préparation opérationnelle des troupes engagées contre les terroristes de Boko Haram et de s’enquérir de la situation actuelle des activités du secteur. À son arrivée, le Général Mutkut a été chaleureusement accueilli par le Commandant du Secteur 3, avec qui il a fait le point sur les opérations en cours et les défis à relever.



Le Général Mutkut a exhorté les troupes à maintenir leur vigilance et à poursuivre leurs efforts dans la lutte contre le terrorisme. Il a également souligné l’importance de sensibiliser les soldats aux dangers de la consommation de stupéfiants, qui peut entraîner des troubles mentaux et comportementaux, nuisant ainsi à l’efficacité des opérations.



Par ailleurs, il a salué les récentes redditions d’anciens combattants de Boko Haram, soulignant que la guerre contre ce groupe insurgé est en voie d’achèvement.



Cette visite a non seulement renforcé le moral des troupes, mais elle a également réaffirmé leur engagement à restaurer la paix et la stabilité dans la région. Les opérations en cours visent à améliorer la sécurité régionale et à marquer une nouvelle détermination à apporter la paix dans la région du Lac Tchad.