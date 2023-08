​Les Nations unies achèvent l'enlèvement des hydrocarbures d'un pétrolier en décomposition en mer Rouge

Hodeidah, Yémen - À 18 heures, heure locale, les Nations Unies ont achevé avec succès le transfert des hydrocarbures du superpétrolier FSO Safer au large de la côte yéménite de la mer Rouge, évitant ainsi la menace immédiate d'un déversement massif.



Le Safer risque de se briser ou d'exploser depuis des années. Un déversement important du navire aurait entraîné une catastrophe environnementale et humanitaire.



La cargaison de pétrole à bord du FSO Safer a été pompée sur le navire de remplacement MOST Yemen (anciennement Nautica) lors d'un transfert de navire à navire qui a commencé le 25 juillet, suite aux préparatifs sur place de l'opération qui a débuté en mai par la société de sauvetage maritime SMIT, une filiale de Boskalis. Le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), qui a passé un contrat avec SMIT, met en œuvre l'opération.



La plus grande partie possible des 1,14 million de barils a été extraite. Cependant, moins de 2 % de la cargaison initiale de pétrole reste mélangée à des sédiments qui seront enlevés lors du nettoyage final du Safer.



Le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, a déclaré : "Je me réjouis d'apprendre que le transfert des hydrocarbures du FSO Safer s'est achevé aujourd'hui en toute sécurité. L'opération menée par les Nations Unies a permis d'éviter ce qui aurait pu être une catastrophe environnementale et humanitaire d'une ampleur colossale".