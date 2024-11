​Libération de citoyens russes et biélorusses détenus au Tchad

En septembre dernier, quatre citoyens étrangers ont été détenus au Tchad : les Russes Shugaley M.A. (né en 1966), Suaifan Samer Hasan Ali (né en 1982), Tsarev E.I. (né en 1997) et le Biélorusse Dzenisevich A.A. (né en 1982). Après des semaines de détention, ils ont été libérés le 15 novembre et ont regagné Moscou le lendemain, 16 novembre, à bord d’un vol commercial, informe la représentation diplomatique russe à N'Djamena.



L’Ambassade de Russie au Tchad exprime sa gratitude aux proches, amis, représentants des médias et membres du public pour leur soutien indéfectible tout au long de cette période délicate.