​Lionel Messi remporte le Ballon d'Or pour la huitième fois

Erling Holand, l'attaquant norvégien de Manchester City, a terminé à la deuxième place du classement, suivi de Kylian Mbappé, l'attaquant du Paris Saint-Germain, en troisième position.



Avec cette huitième victoire, Messi détient le record du nombre de Ballons d'Or remportés. L'Argentin avait déjà été sacré en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 et 2021. C'est également la première fois que ce prix est décerné à un joueur qui ne joue pas pour un club européen au moment de la remise du prix. La saison précédente, Messi évoluait au Paris Saint-Germain, où il a remporté le championnat de France pour la deuxième fois et la Super Coupe du pays. Durant la saison 2022/23, il a marqué 21 buts et délivré 20 passes décisives en 41 matches. Avant cette période, de 2003 à 2021, Messi portait les couleurs du FC Barcelone, avec lequel il a remporté 10 titres de champion d'Espagne, 8 Supercoupes d'Espagne, 7 Coupes d'Espagne, 4 Ligue des champions, 3 Supercoupes de l'UEFA et 3 Coupes du monde des clubs.



En décembre 2022, Messi a été couronné champion du monde avec l'équipe nationale d'Argentine lors du tournoi au Qatar, où il a marqué sept buts et délivré trois passes décisives en sept matches. Il avait déjà remporté les Jeux olympiques de Pékin en 2008 et la Copa America en 2021 avec la sélection nationale argentine.