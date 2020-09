​Litterature : Zakaria Yahya fixe les défis des médias classiques face au numérique

Le journaliste arabophone Zakaria Yaya Zakaria a annoncé mardi au Cefod, la publication de son cinquième ouvrage titré : "Les défis de la presse écrite face à la presse électronique".



Dans un monde globalisé où Internet est immuable, les médias classiques, notamment la presse écrite est mise à rude épreuve. Elle honore à peine ses obligations fiscales tellement son public se réduit. Pas de temps à perdre devant les paperasses, ni devant un écran téléviseur. Juste un téléphone portable ou un ordinateur, l'information mondiale devient accessible. La presse électronique devient "un trouble-fête" car elle est beaucoup libre et n'est soumise à aucune régulation.



Forte de cette liberté, la presse numérique menace la presse écrite d'extinction, même si l'auteur garde espoir. "La presse écrite ne disparaîtra pas. Elle a toujours résisté à d'autres médias", se rassure-t-il.



Pour la raviver, l'auteur propose une avalanche de solutions. Il appelle vivement la Haute autorité des médias et de l'audiovisuel (Hama) à apporter un coup de pousse régulier à la presse. Les partenaires des journaux, quant à eux, doivent verser régulièrement les frais d'abonnement.



La réduction des coûts d'impression, l'exemplarité du journalistes sont pareillement des solutions pour sauver la presse écrite agonisante. Précision oblige, l'ouvrage est éditée en Arabe et comporte 176 pages.