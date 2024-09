​Match des SAO du Tchad contre la Sierra Leone : trois absences de footballeurs clés

À quelques heures du match décisif entre l'équipe nationale de football du Tchad et la Sierra Leone, l'entraîneur national Kevin Nicaise a donné des nouvelles sur l'absence de certains joueurs essentiels qui ne pourront pas participer à la rencontre de ce soir.



Éric Mbangossoum :

Le joueur est actuellement en attente de la délivrance de son permis de travail en Afrique du Sud. Tant que ce document ne lui est pas accordé, il ne pourra pas voyager et rejoindre l'équipe pour le match.



Casimir Ninga :

Casimir Ninga, suspendu en raison de l'accumulation de cartons jaunes reçus lors des matchs précédents contre l'île Maurice, ne sera pas présent pour cette rencontre. Il est prévu qu'il rejoigne le groupe à Yaoundé après avoir purgé sa suspension.



Jourdain Mbaynaissem :

Le dossier de Jourdain Mbaynaissem a été transmis à la FIFA pour validation, et l'équipe attend encore une réponse officielle. Tant que la situation administrative n'est pas clarifiée, le joueur ne pourra pas prendre part aux matchs.



Ces absences forcent l'entraîneur à ajuster sa stratégie pour cette rencontre cruciale, mais il a exprimé sa confiance en l'équipe restante et espère une solide performance ce soir.