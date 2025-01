​Rafall, l'artiste tchadien qui tient TikTok en otage depuis décembre 2024

Inspiré par les musiques urbaines et traditionnelles, Rafall fusionne les sonorités tchadiennes avec des influences extérieures, ce qui rend son genre musical unique et atypique.



Parmi ses œuvres les plus remarquées figurent son tube "Naïn ta mbaï ti", qui enflamme le TikTok tchadien depuis décembre 2024, ainsi que son titre "Daou Soulay", sorti il y a trois mois. Cette chanson mélodieuse, portée par une voix douce et apaisante, a conquis de nombreux auditeurs. On retrouve également "Accord de Kin", un titre purement rap qui démontre son aisance à la fois dans le chant et le rap.



L’année dernière, Rafall a également sorti son clip "I ré dji ndam", une véritable douceur pour les oreilles. Ses fans espèrent vivement qu’il leur réservera encore des surprises pour cette année 2025.



C’est un artiste à suivre de très près.