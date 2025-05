​Sahel, Somalie, Golfe de Guinée : Langley alerte sur les foyers d’instabilité croissante

Nairobi, 30 mai 2025 — En marge de la Conférence ACHOD, le général Langley a dressé un tableau inquiétant des zones critiques sur le continent : le Sahel, la Somalie et la côte atlantique ouest sont selon lui les théâtres de plus en plus actifs d’organisations terroristes liées à l’EI et à al-Qaïda.



« Le Sahel est l’épicentre du terrorisme », a-t-il affirmé, citant le retrait partiel des États-Unis du Niger comme facteur aggravant dans la perte de contrôle de certaines zones par les gouvernements.



Il a aussi évoqué la menace stratégique de voir ces groupes terroristes accéder à la côte ouest africaine, ce qui leur permettrait de financer leurs activités par la contrebande, le trafic d’armes et la traite humaine.



Langley a salué les efforts de pays comme le Ghana, le Bénin ou encore la Côte d’Ivoire qui défendent fermement leurs frontières nord, avec le soutien actif d’AFRICOM.



En Somalie, AFRICOM a doublé ses frappes aériennes par rapport à l’année précédente, en soutien aux opérations du gouvernement fédéral, tout en rappelant son attachement à la protection des civils, un impératif moral revendiqué par l’armée américaine.