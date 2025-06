Tchad - Baccalauréat 2025 dans le Moyen-Chari : L'espoir d'une éducation inclusive et rigoureuse

Au total, 4 922 candidats, toutes séries confondues, sont attendus cette année dans les différents centres de composition de la province. Parmi eux, 1 180 élèves des séries scientifiques du département du Barh-Koh ont entamé les premières épreuves dans un climat à la fois studieux et empreint d’espoir.





Appels à la discipline et à l'honnêteté





Mme Line Neloumta Livorice, secrétaire générale de l’Académie du Sud-Est, présente à la cérémonie, s’est réjouie du bon déroulement de l’année scolaire et a salué l’engagement des enseignants et des élèves. « Le programme a été bien exécuté dans l’ensemble. J’invite nos candidats à faire preuve de discipline, de sérénité et surtout de confiance en eux-mêmes », a-t-elle déclaré.





De son côté, le Délégué Général du Gouvernement, Abderrahmane Ahmat Bargou, a encouragé les candidats tout en insistant sur les valeurs d'honnêteté et de rigueur. « C’est dans le travail et la persévérance que naissent les vraies réussites. Rejetez la tricherie et ayez foi en vos capacités », a-t-il affirmé.





Une éducation inclusive : 21 détenus passent le bac







Un fait marquant de cette session est la participation de 21 détenus de la maison d’arrêt de Sarh aux épreuves du baccalauréat, relevant du département du Barh-Koh. Cette initiative illustre la volonté des autorités de garantir une éducation inclusive, même en milieu carcéral.



Dans un contexte où l’éducation demeure un levier fondamental pour le développement, cette session du baccalauréat 2025 revêt une importance particulière. Les autorités éducatives et administratives du Moyen-Chari espèrent voir émerger, à travers ces épreuves, une nouvelle génération de citoyens instruits, responsables et tournés vers l’avenir.