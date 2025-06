INTERNATIONAL Financement du développement en Afrique : le plaidoyer stratégique du Roi Mohammed VI à Marrakech

Alwihda Info | Par Djamil Ahmat - 2 Juin 2025



Marrakech – À l’occasion de l’édition 2025 du Forum "Ibrahim Governance Weekend", qui se tient à Marrakech sous son Haut Patronage, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a adressé un important message aux participants, lu par Son Conseiller, M. André Azoulay. Le Souverain y livre une vision ambitieuse et structurée du financement du développement en Afrique.





Quatre axes pour un financement africain repensé



Dans son message, SM le Roi a défini quatre lignes directrices essentielles pour bâtir un modèle africain de développement durable : Un changement de paradigme financier basé sur la mobilisation des ressources domestiques, les transferts de la diaspora et des mécanismes innovants, en rompant avec la dépendance à l’aide publique internationale.

La création d’un environnement institutionnel et économique sain, propice à l’investissement, fondé sur la bonne gouvernance, la transparence, la protection des investisseurs et la moralisation de la justice.

Le renforcement des échanges intra-africains, rendus impératifs par la faible part de l’Afrique dans le commerce mondial. La Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) y est saluée comme levier stratégique de transformation économique.

La valorisation locale des ressources naturelles du continent, en mettant fin à l’exportation brute de matières premières au profit de leur transformation sur place, gage de création d’emplois, d’industrialisation et de chaînes de valeur régionales. Sa Majesté a réaffirmé l’engagement du Royaume du Maroc en tant que acteur central des partenariats Sud-Sud, notamment à travers des projets structurants tels que : Le Gazoduc Atlantique Afrique-Maroc, qualifié de "corridor d’intégration économique" ; L’Initiative Atlantique pour connecter les États sahéliens à l’océan ; Le Processus de Rabat pour les pays africains atlantiques.



Le Roi a également mis en avant les acquis marocains dans des domaines clés comme les énergies renouvelables, l’agriculture durable, les services financiers et les infrastructures, qui peuvent inspirer et appuyer les efforts continentaux.



Plaidoyer pour une réforme de l’architecture financière mondiale



Dans un appel fort à la communauté internationale, SM le Roi a souligné l'urgence d'une réforme de la gouvernance financière mondiale, afin de mieux intégrer les pays africains dans les processus décisionnels et d’alléger les contraintes qui freinent leur développement : Accès à des financements concessionnels ; Réduction des taux d’intérêts élevés ; Renforcement des institutions financières africaines ; Baisse des frais sur les transferts de la diaspora.



La prochaine Conférence internationale sur le financement du développement, prévue à Séville, est identifiée comme une opportunité stratégique pour faire entendre la voix de l’Afrique.



SM le Roi a conclu en insistant sur la nécessité d’une action collective à tous les niveaux – national, régional et international – pour garantir à l’Afrique un développement inclusif, durable et pleinement maîtrisé par les Africains eux-mêmes.



Le message royal s'inscrit dans une vision constante du Maroc : celle d'une Afrique qui s'affirme, construit ses propres modèles de développement et trouve, en son sein, les ressources de sa prospérité.





