​Sommet de la Francophonie : Un engagement renforcé pour promouvoir la langue française et l'innovation

Le sommet s'est articulé autour du thème « Créer, innover, entreprendre en français », soulignant l'importance de la langue française dans les domaines de l'innovation, de l'entrepreneuriat, et de l'éducation. Parmi les décisions clés annoncées, on note la création du Collège international de Villers-Cotterêts, prévu pour 2025. Ce centre d'excellence formera des enseignants, des traducteurs et des interprètes dans l’espace francophone. Il sera également un lieu d’échange pour les chercheurs et experts en didactique du français​.



L'un des points forts de ce sommet a été le lancement de l'« Appel de Villers-Cotterêts », visant à impliquer les grandes plateformes numériques dans la promotion de la diversité linguistique et culturelle francophone. Des entreprises telles que Meta, TikTok, X, et Google se sont engagées à renforcer leurs efforts pour protéger l'information dans les sociétés francophones et soutenir la modération des contenus dans la langue française​.



De plus, le sommet a vu la création de « FrancoTech », un salon biennal dédié aux innovations en langue française, ainsi que le lancement de « l'Alliance francophone de la propriété intellectuelle » afin de promouvoir le dépôt de brevets et l'innovation dans l’espace francophone. La protection du droit d’auteur a également été un enjeu majeur, avec des engagements pris pour améliorer les mécanismes de collecte et de répartition des droits des créateurs dans le domaine numérique.



En marge de ces engagements, un festival intitulé « Refaire le monde » a été lancé pour promouvoir la Francophonie dans le monde entier. Ce festival a été l’occasion d’organiser plus de 150 événements labellisés dans 50 pays, mettant en avant la diversité culturelle de l’espace francophone.



Ce XIXe Sommet marque donc une étape importante pour le renforcement de la Francophonie comme un espace d’échanges, d’innovation et de défense de la diversité culturelle et linguistique.