​Tchad : 12 équipes qualifiées pour le championnat national de football

Dans le cadre de la promotion footballistique au Tchad, la FTFA a initié une compétition zonale ; celle-ci est répartie en sept zones couvrant toute l’étendue du territoire national. Les championnes d'équipes zonales viendront jouer à N’Djamena pour la compétition nationale phase II.



12 équipes sont qualifiés. Il s’agit de : As PSI, TP Elect Sport, FC Renaissance, Foullah Edifice de N’Djamena, Poule d’or de Pala, Expérience Fc de Bongor, Gazelle Fc de Sarh, Fc Amboko de Doba, As Santé d’Abéché, As Santé d’Amdjarass, Olympique de Mao et Espoir Fc de Guera.



Sous la supervision de Me Abakar Soundaye, les 12 équipes qualifiées sont réparties en deux poules :

- la Poule A qui regroupe Elect Sport de n'Djamena, As PSI de N'Djamena, Olympique de Mao, Gazelle FC de Sarh, Espoir Fc du Guera, Espérance fFCde bongor ;

- la Poule B regroupe : Foullah Édifice de N'Djamena, renaissance FC de N’Djamena, FC Amboko de Goré, As Sante d’Abéché, Boule D’or de Pala et As santé d'Amdjarass.



Le coup d'envoi du championnat aura lieu dimanche 3 juillet 2022 au stade de Diguel (dans le 8ème arrondissement de la ville de N’Djamena). Le match sera retransmis en direct sur les ondes de la télé Tchad à partir de 15h30.