​Tchad : 2 morts dans l’attaque d’un véhicule de transport au Guera, les auteurs arrêtés

Alerté, le gouverneur de la province du Guera, Dr. Adoum Fortei Amadou, accompagné des forces de défense et de sécurité, s'est lancé aux trousses des malfaiteurs.



C'est aux environ de 18h que les coupeurs de route ont attaqué le véhicule de transport en commun sur l'axe Mangalmé-Aboudeia. Le véhicule était de retour du marché hebdomadaire de Abgué.



Les assaillants ont ouvert le feu sur ce véhicule. Le triste bilan fait état de deux morts et des blessés.



L'opération sécuritaire a permis d'interpeller les coupeurs de route. Elle a été conduite par le premier magistrat de la province Dr. Adoum Forteye Amadou qui explique comment ces présumés malfrats ont été interceptés.



"Nous sommes arrivés dans un endroit où les voitures et les motos ne peuvent pas accéder. Nous avons tous pris la route à pied. Après deux heures de chemin, on a pu mettre la main sur ces coupeurs de route qui ont endeuillé plusieurs familles de la province du Guera. Nous informons toute l'opinion que c’est ces deux délinquants qui ont commis cet acte. Nous sommes debout pour traquer tous les malfaiteurs", indique le gouverneur.



Dr. Adoum Forteye Amadou a félicité les forces de défense et de sécurité pour le travail abattu.