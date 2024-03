Baradine Berdeï Targuio, militant tchadien des droits de l'homme et critique virulent des régimes des présidents Déby, père et fils, a été arrêté et est actuellement détenu par l'ANSE, le service de renseignement influent du Tchad. Cela a été confirmé par son avocat et sa famille. "Baradine est arrêté et détenu dans les locaux de l'ANSE", a déclaré Me Alain à Alwihda, tout en précisant qu'il n'a "aucune idée sur le motif de sa détention".