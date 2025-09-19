​Tchad : L’AILC dément l’existence d’un accord avec l'ex-Trésorier provincial du Ouaddaï

Les avocats ont tenu à préciser qu’aucun accord transactionnel n’a été conclu entre Mahamat Massar Houd et l’AILC, ni avec l’un quelconque de ses représentants.



De lourdes irrégularités financières constatées



Lors d’une mission de contrôle et de vérification approfondie, couvrant la période 2021-2025 dans la province du Ouaddaï et initiée par un ordre de mission en date du 10 juillet 2025, les enquêteurs ont relevé d’importantes irrégularités de caisse.



Les premiers constats font état d’un déficit de 464 955 300 FCFA, ainsi qu’un détournement estimé à 6 093 781 068 FCFA imputés conjointement à Mahamat Massar Houd et au receveur-percepteur de la sous-préfecture de Koundjourou, Oumar Bourham Dahie.



Les deux mis en cause ont reconnu les faits par des aveux signés. Une plainte pour détournement de fonds publics a été déposée le 27 août 2025 par l’AILC.



Une procédure judiciaire en cours



Suite à la plainte, Mahamat Massar Houd et Oumar Bourham Dahie ont été auditionnés sur procès-verbaux réguliers, puis déférés au parquet d’instance de N’Djamena. Le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de N’Djamena a décidé de suspendre provisoirement la procédure contre Mahamat Massar Houd, en attendant le remboursement intégral des montants détournés.



Cependant, l’AILC a dénoncé des irrégularités dans la procédure ayant conduit à sa libération sans son consentement en tant que partie civile. De plus, la mission de contrôle a révélé un écart supplémentaire de 419 720 500 FCFA imputable à Mahamat Massar Houd.



Convoqué à plusieurs reprises par le juge d’instruction, Mahamat Massar Houd a refusé de comparaître, ce qui a conduit à la délivrance d’un mandat d’amener. Il a été arrêté et se trouve actuellement entre les mains de la justice.