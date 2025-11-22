Alwihda Info
TCHAD

​Tchad : L’Église de Dieu annonce trois nuits de prière et d’évangélisation pour la Nation


Alwihda Info | Par Hibé Ouadjouli Evarist - 22 Novembre 2025


Le Surveillant national de l’Église de Dieu au Tchad, Bishop Dogwa Kolyang, a officiellement annoncé, lors d’une conférence de presse tenue ce samedi 22 novembre 2025, le lancement des « 3 Nuits de prière et d’évangélisation nationales ». Cet événement spirituel d’envergure, organisé en collaboration avec l’Alliance Évangélique des Églises de Pentecôte du Tchad (AEEPT), se déroulera simultanément dans plusieurs villes du pays du 25 au 27 novembre 2025.


​Tchad : L’Église de Dieu annonce trois nuits de prière et d’évangélisation pour la Nation
Le cadre principal de ces trois nuits sera le stade d’Abena à N’Djamena, où le lancement officiel est prévu pour le mardi 25 novembre 2025. D’autres rassemblements auront lieu dans les villes de Sarh, Koumra, Doba, Moundou, Kélo, Bongor, Gounou-Gaya et Adré.
Chaque jour, de 15h à 21h, les fidèles de toutes les dénominations chrétiennes sont invités à s’unir pour « adresser des prières à Dieu en faveur de la Nation, des familles, de la jeunesse et de l’Église tchadiennes ».

Le Surveillant national a précisé que le choix des dates revêt une « signification prophétique », puisqu’il intervient trois jours avant la commémoration de la proclamation de la République du Tchad. Une manière de replacer la spiritualité au cœur de l’identité nationale.

« Que ton règne vienne ! » : un thème dédié au Tchad

Placée sous le thème biblique « …Que ton règne vienne ! » tiré de l’Évangile de Matthieu, cette première édition se veut un appel à la manifestation de la souveraineté divine sur le pays.

« Notre cœur soupire pour que le règne de Dieu soit manifesté au Tchad », a déclaré Bishop Dogwa Kolyang, exprimant l’espoir de voir le pays devenir « un havre de paix, de justice et de prospérité ».

Il a salué les efforts récents des autorités, notamment le succès du PND Tchad Connexion 2030, tout en les invitant à « davantage de responsabilité et de patriotisme » pour que les résultats profitent à tous les citoyens sans distinction religieuse, politique ou ethnique.

Reconstruire la fierté nationale et faire face aux fléaux sociaux

Le leader religieux a également dénoncé plusieurs maux minant la société tchadienne : les guerres fratricides, les tensions nord-sud, la corruption, la haine, le népotisme, mais aussi la perte du sens de la Nation.

Il a appelé les citoyens à retrouver la fierté nationale, rappelant que l’hymne national place le Tchad sous la protection divine.

Un fléau a particulièrement retenu son attention : l’alcoolisme et la consommation d’alcools frelatés parmi les jeunes.
« L’Église ne doit pas rester indifférente face aux causes de mort prématurée des jeunes », a-t-il affirmé, rappelant que la prière demeure « une arme puissante dans les mains du croyant ».

Ces nuits de prière seront également consacrées à la délivrance des familles, à la guérison des malades, à des messages prophétiques ainsi qu’à un appel à la repentance et au salut.

Un appel à la mobilisation massive

Bishop Dogwa Kolyang a lancé un appel pressant à tous les chrétiens du Tchad à « sortir massivement » pour ces trois jours d’intercession, quelle que soit leur appartenance confessionnelle.

Il les a exhortés à « porter haut l’étendard du nom de Jésus », citant le Psaume 33:12 : « Heureuse la Nation dont l’Éternel est Dieu ! Heureux le peuple qu’il choisit pour son héritage. »

Cet événement s’annonce comme un moment spirituel majeur, où foi et espérance se conjuguent pour invoquer une nouvelle destinée pour le Tchad et ses enfants.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
