​Tchad : L’Église de Dieu annonce trois nuits de prière et d’évangélisation pour la Nation

Le cadre principal de ces trois nuits sera le stade d’Abena à N’Djamena, où le lancement officiel est prévu pour le mardi 25 novembre 2025. D’autres rassemblements auront lieu dans les villes de Sarh, Koumra, Doba, Moundou, Kélo, Bongor, Gounou-Gaya et Adré.

Chaque jour, de 15h à 21h, les fidèles de toutes les dénominations chrétiennes sont invités à s’unir pour « adresser des prières à Dieu en faveur de la Nation, des familles, de la jeunesse et de l’Église tchadiennes ».



Le Surveillant national a précisé que le choix des dates revêt une « signification prophétique », puisqu’il intervient trois jours avant la commémoration de la proclamation de la République du Tchad. Une manière de replacer la spiritualité au cœur de l’identité nationale.



« Que ton règne vienne ! » : un thème dédié au Tchad



Placée sous le thème biblique « …Que ton règne vienne ! » tiré de l’Évangile de Matthieu, cette première édition se veut un appel à la manifestation de la souveraineté divine sur le pays.



« Notre cœur soupire pour que le règne de Dieu soit manifesté au Tchad », a déclaré Bishop Dogwa Kolyang, exprimant l’espoir de voir le pays devenir « un havre de paix, de justice et de prospérité ».



Il a salué les efforts récents des autorités, notamment le succès du PND Tchad Connexion 2030, tout en les invitant à « davantage de responsabilité et de patriotisme » pour que les résultats profitent à tous les citoyens sans distinction religieuse, politique ou ethnique.



Reconstruire la fierté nationale et faire face aux fléaux sociaux



Le leader religieux a également dénoncé plusieurs maux minant la société tchadienne : les guerres fratricides, les tensions nord-sud, la corruption, la haine, le népotisme, mais aussi la perte du sens de la Nation.



Il a appelé les citoyens à retrouver la fierté nationale, rappelant que l’hymne national place le Tchad sous la protection divine.



Un fléau a particulièrement retenu son attention : l’alcoolisme et la consommation d’alcools frelatés parmi les jeunes.

« L’Église ne doit pas rester indifférente face aux causes de mort prématurée des jeunes », a-t-il affirmé, rappelant que la prière demeure « une arme puissante dans les mains du croyant ».



Ces nuits de prière seront également consacrées à la délivrance des familles, à la guérison des malades, à des messages prophétiques ainsi qu’à un appel à la repentance et au salut.



Un appel à la mobilisation massive



Bishop Dogwa Kolyang a lancé un appel pressant à tous les chrétiens du Tchad à « sortir massivement » pour ces trois jours d’intercession, quelle que soit leur appartenance confessionnelle.



Il les a exhortés à « porter haut l’étendard du nom de Jésus », citant le Psaume 33:12 : « Heureuse la Nation dont l’Éternel est Dieu ! Heureux le peuple qu’il choisit pour son héritage. »



Cet événement s’annonce comme un moment spirituel majeur, où foi et espérance se conjuguent pour invoquer une nouvelle destinée pour le Tchad et ses enfants.