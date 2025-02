​Tchad : L'armée affirme avoir éliminé tout sanctuaire de Boko Haram sur le territoire national

Lors d’un point de presse tenu ce mardi 18 février 2025, le Directeur de Communication de l'Armée, le Général de Brigade Chanane Issakha Acheikh, a assuré que Boko Haram ne dispose plus d’aucun sanctuaire sur le territoire tchadien.



Le général a souligné que la majorité des militaires blessés ont déjà recouvré leur santé et ont réintégré leurs unités respectives. À la suite des récentes opérations militaires, la haute hiérarchie a réorganisé le dispositif de sécurité en renforçant les positions des troupes en effectifs et en moyens.



Il a précisé que les différentes opérations aériennes et terrestres ont permis d’attaquer simultanément et efficacement toutes les lignes de front et les bases arrière de Boko Haram, consolidant ainsi la sécurité nationale.



Le Chef d'État-Major Général des Armées a exprimé sa gratitude envers le peuple tchadien pour son soutien à l’Armée nationale et au Chef Suprême des Armées, le Maréchal du Tchad. Il a également remercié les personnes de bonne volonté et les institutions qui ont apporté leur soutien aux Forces de Défense et de Sécurité dans cette opération décisive.