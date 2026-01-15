​Tchad : La Police nationale interdit formellement le port du turban en service

Dans un communiqué adressé à l’ensemble des directeurs techniques et commandants des unités spécialisées, le Directeur général rappelle qu’il est strictement interdit de porter le turban en lieu et place du béret réglementaire lors de l’exercice des fonctions policières.



Cette mesure vise à garantir une identification claire et uniforme des éléments de la Police nationale, ainsi qu’à préserver la discipline et la cohérence au sein des forces de sécurité.



Par ailleurs, afin d’éviter toute confusion entre les différents corps de défense et de sécurité, le port de tenues vestimentaires spécifiques à d’autres forces est également formellement proscrit.



Le Directeur général de la Police nationale a instruit les responsables hiérarchiques à veiller à une application stricte et immédiate de cette décision sur toute l’étendue du territoire national. Tout manquement à ces directives pourrait entraîner des sanctions disciplinaires conformément aux textes en vigueur.