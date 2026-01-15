Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

​Tchad : La Police nationale interdit formellement le port du turban en service


Alwihda Info | Par Alwihda - 15 Janvier 2026


Pour des raisons de nécessité impérieuse de service, le Directeur général de la Police nationale, le Contrôleur général de police Tougoud Digo Maïde, a pris une décision ferme concernant la tenue réglementaire des agents.


​Tchad : La Police nationale interdit formellement le port du turban en service
Dans un communiqué adressé à l’ensemble des directeurs techniques et commandants des unités spécialisées, le Directeur général rappelle qu’il est strictement interdit de porter le turban en lieu et place du béret réglementaire lors de l’exercice des fonctions policières.

Cette mesure vise à garantir une identification claire et uniforme des éléments de la Police nationale, ainsi qu’à préserver la discipline et la cohérence au sein des forces de sécurité.

Par ailleurs, afin d’éviter toute confusion entre les différents corps de défense et de sécurité, le port de tenues vestimentaires spécifiques à d’autres forces est également formellement proscrit.

Le Directeur général de la Police nationale a instruit les responsables hiérarchiques à veiller à une application stricte et immédiate de cette décision sur toute l’étendue du territoire national. Tout manquement à ces directives pourrait entraîner des sanctions disciplinaires conformément aux textes en vigueur.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 15/01/2026

Tchad : nomination du directeur de la Logistique à la Grande Chancellerie

Tchad : nomination du directeur de la Logistique à la Grande Chancellerie

Tchad : nominations au ministère des Infrastructures Tchad : nominations au ministère des Infrastructures 15/01/2026

Populaires

Tchad : atelier de restitution et de validation de l'étude sur le mécanisme de micro assurance agricole

15/01/2026

Tchad : une importante quantité de produits prohibés saisis et incinérés par la Police nationale

15/01/2026

Tchad : ouverture des travaux de la 13ème revue annuelle du programme national d’éradication du ver de Guinée

15/01/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 14/01/2026 - Achta Mahamat

Tchad : l’amour aujourd’hui, engagement ou consommation ?

Tchad : l’amour aujourd’hui, engagement ou consommation ?

La transition énergétique africaine offre des opportunités La transition énergétique africaine offre des opportunités 13/01/2026 - NJ Ayuk

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter