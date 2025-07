​Tchad : Le MPS salue l’accord de paix en Centrafrique et rend hommage à la médiation du Maréchal Mahamat Idriss Deby

Dans un communiqué officiel rendu public ce samedi, le Secrétariat Général du MPS a salué cet accord comme le fruit d’un long processus de rapprochement et de négociation, rendu possible grâce à la médiation éclairée et à l’engagement personnel du Président de la République du Tchad, le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno. Le parti au pouvoir s’est félicité de la vision panafricaniste et de la constance du Chef de l’État dans la quête de la paix, une ligne directrice qui continue d’inspirer les peuples de la région.



Le MPS a souligné que cette avancée diplomatique s’inscrit dans les orientations stratégiques du Maréchal Président, caractérisées par une diplomatie proactive et responsable, engagée pour la sécurité collective, la stabilité régionale et le vivre-ensemble.



Le Secrétariat Général a par ailleurs adressé ses félicitations aux autorités centrafricaines et aux groupes signataires pour cette avancée significative vers la paix. Il a réaffirmé le soutien indéfectible du MPS à toutes les initiatives de paix portées par le Chef de l’État, tant au Tchad qu’au-delà de ses frontières.