​Tchad : Le MRDP annonce son retrait de la course à la présidentielle de mai 2024

Le Président du Mouvement Révolutionnaire pour la Démocratie et la Paix (MRDP), Abdelkrim Djibril, a tenu ce jeudi un point de presse à N’Djamena au cours duquel il a annoncé le retrait de son parti de la course à la présidentielle du 6 mai prochain. Il a également condamné vigoureusement l’assaut contre le siège du PSF, qui a entraîné la mort du président dudit parti politique, Yaya Dillo, le 28 février 2024.



« Nous ne pouvons pas participer aux élections dans les conditions actuelles et selon le format que nous connaissons. C'est une élection dont le résultat est connu d'avance », a-t-il justifié. M. Djibril déplore également la détérioration du climat politique à l’approche des élections présidentielles.



« Il n'y a pas d'opposition plus crédible que moi et Yaya Dillo Djerou. Il n'y a pas de véritable démocratie dans ce pays, c’est pourquoi on cherche à faire taire l’opposition ou toute voix discordante. Nous n'avons pas signé cette alliance de 200 partis politiques qui soutiennent la candidature de Mahamat Idriss Déby Itno. Nous nous inscrivons dans l'opposition », a-t-il conclu.