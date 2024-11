​Tchad : Le ministère de l'Environnement organise une journée d’information sur la COP29

La séance a été présidée par le Secrétaire Général du Ministère de l'Environnement, Yamita Hassan Teté, en présence de partenaires stratégiques du Tchad, incluant les Organisations de la Société Civile (OSC), le secteur privé et d'importantes institutions, afin d’échanger autour des enjeux de la 29e Conférence des Parties (COP29) à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques.



Selon le Secrétaire Général du Ministère de l'Environnement, représentant le ministre, « cette journée d’information et de sensibilisation vise à renforcer la coordination et la communication autour des attentes du Tchad dans le cadre des négociations climatiques internationales, en plaçant nos priorités nationales au cœur du dialogue. »



Il a ajouté que « face à des défis croissants, le Tchad appelle à un accès rapide et simplifié au Fonds pour les pertes et préjudices, un instrument essentiel pour soutenir les pays les plus exposés aux impacts du changement climatique. »



À noter que, dans un contexte de conflits géopolitiques, de préoccupations concernant la sécurité énergétique et d’instabilité mondiale, la COP29, qui se tiendra le 11 novembre prochain à Bakou, en Azerbaïdjan, représente une étape cruciale dans la lutte contre le changement climatique.