Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

​Tchad : Les magistrats dénoncent une attaque armée contre le domicile du doyen des juges d’instruction


Alwihda Info | Par Alwihda - 20 Octobre 2025


Le bureau exécutif du Syndicat des Magistrats du Tchad (SMT-SYAMAT) s’est réuni le samedi 18 octobre 2025 au Palais de justice de N’Djamena, à la suite d’une attaque armée survenue dans la nuit du 16 au 17 octobre contre le domicile du doyen des juges d’instruction du Tribunal de grande instance de la capitale.


​Tchad : Les magistrats dénoncent une attaque armée contre le domicile du doyen des juges d’instruction
Selon le rapport du doyen des juges et le procès-verbal dressé par le huissier de justice Maître Zyebé Payabé, un groupe d’individus non identifiés, à bord de deux véhicules et lourdement armés, a pris d’assaut la résidence du magistrat aux environs d’une heure du matin, fracassant le portail principal avant de prendre la fuite. Cinq douilles de cartouches ont été retrouvées sur les lieux.

Le SMT-SYAMAT, par la voix de son président Moussa Mahamat Djibrine, rappelle qu’il avait déjà alerté les autorités, dans un communiqué du 6 septembre 2025, sur les menaces pesant sur le doyen des juges en lien avec plusieurs procédures sensibles, notamment celles concernant les trésoriers d’Abéché et de Koumra, ainsi qu’un réseau de terroristes.

Les magistrats condamnent fermement cette agression qu’ils qualifient « d’acte terroriste » dirigé contre un magistrat dans l’exercice de ses fonctions. Ils interpellent les plus hautes autorités du pays afin de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des magistrats, en particulier celle du doyen des juges d’instruction.

Enfin, le syndicat exige que tous les auteurs de cette attaque soient rapidement identifiés, arrêtés et traduits en justice conformément à la loi.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 19/10/2025

Tchad : L’Église baptiste n°10 de Sarh forme ses responsables à l’Informatique

Tchad : L’Église baptiste n°10 de Sarh forme ses responsables à l’Informatique

Tchad : Appel à l'ARSAT pour un contrôle strict du transport des bonbonnes de gaz Tchad : Appel à l'ARSAT pour un contrôle strict du transport des bonbonnes de gaz 19/10/2025

Populaires

Tchad : Mahamat Alhabib Idriss, le "Génie Mathématicien" refuse 100 Millions de CFA pour son compte TikTok

20/10/2025

Cameroun : Nouveaux formateurs aux missions prévôtales diplômés de l’EIFORCES

20/10/2025

Hong Kong : Sortie de piste fatale d'un Boeing 747-400 cargo d'Emirates tragically

20/10/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 17/10/2025 - Temandang Gontran

Tchad : quand les parents n’ont plus le temps, qui éduque les enfants à N’Djamena ?

Tchad : quand les parents n’ont plus le temps, qui éduque les enfants à N’Djamena ?

Refus implicite de délivrer un titre de séjour « salarié » : Le tribunal administratif condamne la préfecture des Hauts de Seine Refus implicite de délivrer un titre de séjour « salarié » : Le tribunal administratif condamne la préfecture des Hauts de Seine 13/10/2025 - Me Fayçal Megherbi

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter