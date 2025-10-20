​Tchad : Les magistrats dénoncent une attaque armée contre le domicile du doyen des juges d’instruction

Selon le rapport du doyen des juges et le procès-verbal dressé par le huissier de justice Maître Zyebé Payabé, un groupe d’individus non identifiés, à bord de deux véhicules et lourdement armés, a pris d’assaut la résidence du magistrat aux environs d’une heure du matin, fracassant le portail principal avant de prendre la fuite. Cinq douilles de cartouches ont été retrouvées sur les lieux.



Le SMT-SYAMAT, par la voix de son président Moussa Mahamat Djibrine, rappelle qu’il avait déjà alerté les autorités, dans un communiqué du 6 septembre 2025, sur les menaces pesant sur le doyen des juges en lien avec plusieurs procédures sensibles, notamment celles concernant les trésoriers d’Abéché et de Koumra, ainsi qu’un réseau de terroristes.



Les magistrats condamnent fermement cette agression qu’ils qualifient « d’acte terroriste » dirigé contre un magistrat dans l’exercice de ses fonctions. Ils interpellent les plus hautes autorités du pays afin de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des magistrats, en particulier celle du doyen des juges d’instruction.



Enfin, le syndicat exige que tous les auteurs de cette attaque soient rapidement identifiés, arrêtés et traduits en justice conformément à la loi.