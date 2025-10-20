Tchad - EAU : Le secteur privé tchadien à Abou Dhabi pour le financement du PND

Une délégation du secteur privé tchadien, dirigée par la Chambre de Commerce, d’Industrie, d’Agriculture, des Mines et de l’Artisanat (CCIAMA), est actuellement à Abou Dhabi dans le cadre de la préparation d'une Table Ronde pour le financement du Plan National de Développement intitulé « Tchad Connexion 2030 ».
Cette mission stratégique a pour but de :
- Mobiliser les investisseurs émiratis autour des nombreuses opportunités d’affaires qu’offre le Tchad.
- Présenter les projets phares du secteur privé tchadien, qui soutiennent une vision de croissance inclusive et durable.
Au programme de cette mission, plusieurs rencontres de haut niveau sont prévues, notamment :
- Des discussions avec la Fédération des Chambres de Commerce des Émirats
- Une rencontre avec la Chambre Islamique du Commerce et du Développement
- Une séance de travail avec l’Ambassade du Tchad aux Émirats Arabes Unis