Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
Économie et Finance

Tchad - EAU : Le secteur privé tchadien à Abou Dhabi pour le financement du PND


Alwihda Info | Par Alwihda - 20 Octobre 2025


Une délégation du secteur privé tchadien, menée par la Chambre de Commerce, d’Industrie, d’Agriculture, des Mines et de l’Artisanat (CCIAMA), est actuellement à Abou Dhabi pour préparer la Table Ronde de financement du Plan National de Développement (PND) « Tchad Connexion 2030 ».


Tchad - EAU : Le secteur privé tchadien à Abou Dhabi pour le financement du PND


 
Une délégation du secteur privé tchadien, dirigée par la Chambre de Commerce, d’Industrie, d’Agriculture, des Mines et de l’Artisanat (CCIAMA), est actuellement à Abou Dhabi dans le cadre de la préparation d'une Table Ronde pour le financement du Plan National de Développement intitulé « Tchad Connexion 2030 ».

 

Cette mission stratégique a pour but de :
  • Mobiliser les investisseurs émiratis autour des nombreuses opportunités d’affaires qu’offre le Tchad.
  • Présenter les projets phares du secteur privé tchadien, qui soutiennent une vision de croissance inclusive et durable.

 

Au programme de cette mission, plusieurs rencontres de haut niveau sont prévues, notamment :
  • Des discussions avec la Fédération des Chambres de Commerce des Émirats
  • Une rencontre avec la Chambre Islamique du Commerce et du Développement
  • Une séance de travail avec l’Ambassade du Tchad aux Émirats Arabes Unis

 

Cette initiative représente une étape clé vers la réussite du PND « Tchad Connexion 2030 ». Elle vise à promouvoir un partenariat gagnant-gagnant entre le Tchad et les Émirats, en mettant en avant le potentiel économique du pays et en attirant des investissements cruciaux pour son développement.

 

La présence du secteur privé tchadien à Abou Dhabi illustre l’engagement du Tchad à créer un environnement propice aux affaires et à renforcer ses relations économiques à l’international. Ce type d'initiative est essentiel pour réaliser les ambitions de développement du pays et pour assurer une croissance durable.
 


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 19/10/2025

Tchad : L’Église baptiste n°10 de Sarh forme ses responsables à l’Informatique

Tchad : L’Église baptiste n°10 de Sarh forme ses responsables à l’Informatique

Tchad : Appel à l'ARSAT pour un contrôle strict du transport des bonbonnes de gaz Tchad : Appel à l'ARSAT pour un contrôle strict du transport des bonbonnes de gaz 19/10/2025

Populaires

Tchad : Appel à l'ARSAT pour un contrôle strict du transport des bonbonnes de gaz

19/10/2025

Tchad : L’Église baptiste n°10 de Sarh forme ses responsables à l’Informatique

19/10/2025

Tchad : La faiblesse sexuelle, un mal persistant qui pousse la population vers les tradipraticiens

19/10/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 17/10/2025 - Temandang Gontran

Tchad : quand les parents n’ont plus le temps, qui éduque les enfants à N’Djamena ?

Tchad : quand les parents n’ont plus le temps, qui éduque les enfants à N’Djamena ?

Refus implicite de délivrer un titre de séjour « salarié » : Le tribunal administratif condamne la préfecture des Hauts de Seine Refus implicite de délivrer un titre de séjour « salarié » : Le tribunal administratif condamne la préfecture des Hauts de Seine 13/10/2025 - Me Fayçal Megherbi

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter