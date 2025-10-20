Tchad - EAU : Le secteur privé tchadien à Abou Dhabi pour le financement du PND

Mobiliser les investisseurs émiratis autour des nombreuses opportunités d’affaires qu’offre le Tchad.

Une délégation du secteur privé tchadien, dirigée par la Chambre de Commerce, d’Industrie, d’Agriculture, des Mines et de l’Artisanat (CCIAMA), est actuellement à Abou Dhabi dans le cadre de la préparation d'une Table Ronde pour le financement du Plan National de Développement intitulé « Tchad Connexion 2030 ».Cette mission stratégique a pour but de :Au programme de cette mission, plusieurs rencontres de haut niveau sont prévues, notamment :Cette initiative représente une étape clé vers la réussite du PND « Tchad Connexion 2030 ». Elle vise à promouvoir un partenariat gagnant-gagnant entre le Tchad et les Émirats, en mettant en avant le potentiel économique du pays et en attirant des investissements cruciaux pour son développement.La présence du secteur privé tchadien à Abou Dhabi illustre l’engagement du Tchad à créer un environnement propice aux affaires et à renforcer ses relations économiques à l’international. Ce type d'initiative est essentiel pour réaliser les ambitions de développement du pays et pour assurer une croissance durable.