Les fusions-acquisitions africaines devraient connaître une forte croissance en 2026

Selon les perspectives 2026 de la Chambre africaine de l'énergie, le secteur amont africain devrait connaître une année de transformation, les fusions-acquisitions stratégiques et les cycles d'octroi de licences favorables aux investisseurs créant de nouvelles opportunités pour les acteurs locaux et internationaux.

Le secteur amont africain devrait connaître une année dynamique en 2026, les fusions et acquisitions (M&A) continuant de remodeler le paysage énergétique du continent. Selon les perspectives 2026 de la Chambre africaine de l'énergie, les activités de fusion-acquisition en Afrique sont stimulées par les réalignements stratégiques entre les indépendants mondiaux, les compagnies pétrolières internationales et les opérateurs locaux, ainsi que par une vague de cycles d'octroi de licences offrant de nouvelles opportunités dans les bassins matures et pionniers. Ces développements seront au centre des discussions lors de la conférence African Energy Week (AEW) de l'année prochaine, où les parties prenantes devraient examiner comment les transactions d'entreprises et les stratégies d'octroi de licences redéfinissent le secteur amont africain.



À l'échelle mondiale, les fusions-acquisitions dans le secteur amont ont totalisé 51 milliards de dollars au premier semestre 2025, soit une baisse par rapport au second semestre 2024. La volatilité des marchés, l'incertitude financière et les mesures commerciales américaines ont incité les entreprises à adopter une approche plus prudente, les transactions concentrées en Amérique du Nord ayant considérablement diminué. À l'échelle internationale, le volume des transactions a légèrement augmenté, mais est resté inférieur aux normes historiques, les regroupements d'entreprises ayant stimulé la valeur des transactions tandis que les ventes d'actifs autonomes ont ralenti. Les entreprises en amont accordent de plus en plus la priorité au rendement du capital pour les actionnaires, en se concentrant sur les transactions complémentaires, l'exploration conjointe et le développement dans leurs régions principales.



En Afrique, le paysage des fusions-acquisitions évolue rapidement. Les compagnies pétrolières indépendantes mondiales se débarrassent de leurs actifs matures, créant ainsi un espace pour l'expansion des acteurs locaux et régionaux. Au cours de la dernière décennie, les indépendants nigérians – notamment Seplat, Oando, First E&P, Amni, Conoil, Newcross, Aiteo, Neconde et Shoreline – ont tiré parti des enchères et des acquisitions d'entreprises pour constituer des portefeuilles importants. Cette tendance s'est poursuivie en 2024 et au début de 2025, plusieurs cessions très médiatisées ayant remodelé le secteur amont nigérian. Parmi les transactions notables, citons la vente par ExxonMobil de 30 % de ses parts dans Mobil Producing Nigeria Unlimited à Seplat Energy, le transfert par Eni de sa filiale E&P onshore à Oando et la cession des actifs nigérians de TotalEnergies et Equinor ASA à Chappal Energies Offshore.



Mars 2025 a marqué une autre étape importante avec la vente par Shell de sa filiale, Shell Petroleum Development Company of Nigeria Ltd, à Renaissance, un consortium de cinq sociétés d'exploration et de production nigérianes, pour la plupart indigènes. Ces transactions soulignent le rôle croissant des opérateurs locaux dans les activités onshore, tandis que les acteurs internationaux maintiennent une présence stratégique dans les champs en eaux profondes. La décision finale d'investissement (FID) de Shell pour le projet en eaux profondes de Bonga North souligne le regain de confiance des investisseurs, soutenu par la loi nigériane sur l'industrie pétrolière et la simplification des procédures d'approbation des cessions.



Ailleurs en Afrique, les sociétés commerciales internationales sont également en train de remodeler leurs portefeuilles. L'acquisition par Vitol des actifs d'Eni en Côte d'Ivoire et en République du Congo pour 1,65 milliard de dollars renforce sa présence en Afrique tout en lui assurant un approvisionnement en GNL et des synergies commerciales. Les cessions d'Eni, qui s'inscrivent dans le cadre d'un double modèle d'exploration, lui permettent de conserver son statut d'opérateur tout en monétisant ses participations minoritaires afin de financer des initiatives de transition énergétique. De même, l'acquisition par Shell de la participation de 12,5 % de TotalEnergies dans le champ nigérian de Bonga pour 510 millions de dollars reflète l'accent mis sur les projets à haut rendement et soutient ses objectifs de production mondiaux.



Les cycles d'octroi de licences à travers l'Afrique alimentent encore davantage le pipeline des fusions-acquisitions. Malgré des retards en Angola, au Congo, en Sierra Leone et en Tanzanie, le début de l'année 2025 a été marqué par une activité importante en Algérie et en Libye. Le premier cycle d'appel d'offres organisé en Algérie depuis dix ans a attribué cinq des six blocs, offrant à la fois de nouvelles conditions de partage de la production et des accords améliorés en matière de redevances et de taxes. Le premier cycle d'octroi de licences organisé en Libye depuis 17 ans, couvrant 22 blocs, a introduit des conditions fiscales révisées destinées à attirer les investissements. Ces développements signalent une tendance continue vers des contrats favorables aux investisseurs à travers le continent, créant des opportunités tant pour les producteurs pionniers que pour les producteurs matures.



« Le secteur africain du pétrole et du gaz devrait connaître une consolidation importante en 2026, en particulier parmi les entreprises indépendantes africaines de taille moyenne. Cette tendance est motivée par le désir d'un environnement plus efficace et plus compétitif, ce qui est finalement bénéfique à long terme tant pour le continent que pour l'industrie », déclare NJ Ayuk, président exécutif de la Chambre africaine de l'énergie.



Il ajoute que si les espèces restent la principale monnaie utilisée pour la plupart des transactions en Afrique, on observe une évolution intéressante avec le recours croissant aux échanges d'actions.



« Le climat actuel dans le secteur africain du pétrole et du gaz peut être caractérisé par une mentalité du « tout ou rien », de nombreuses entreprises étant prêtes à se montrer agressives et opportunistes en 2026 à mesure que la dynamique s'accélère », note M. Ayuk.





