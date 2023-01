​Tchad : Mahamat Déby est le n°10 de Foullah Édifice

Le club a offert le maillot personnalisé au président de transition Mahamat Déby Itno ce 18 janvier à l'hôtel Radisson Blu. Le président de transition s'est engagé "personnellement pour donner au football tchadien ses lettres de noblesse". Le président du club Ibrahim Foullah salue donc cet effort par ce don de maillot.



Ibrahim Foullah envisage soumettre un projet "ambitieux" de création d'une académie de football au président de transition "pour des conseils et orientations et appui, si nécessaire".



Mais déjà, Achta Moctar Diphane, conseillère à la jeunesse, aux sports et à l'entrepreneuriat de la Présidence, réceptionnant le maillot, promet transmettre "fidèlement" les doléances de Foullah édifice "à qui de droit".