​Tchad : Moov Africa remet les derniers LOTS à ses clients pour la promo CAN 2023

C'est la Direction Générale de Moov Africa Tchad qui a servi de cadre à la cérémonie de remise du jeu promo CAN 2023 a organisé la dernière remise ce 21 Fevrier 2024 et il s'agit de 8 routeurs remis 08 gagnants de 8èmes de finale, deux écrans téléviseurs pour les 02 gagnants de quarts de finale, et deux motos pour 02 gagnants de la Demi-finale au profit de la CAN 2023 qui s'est déroulée le du 13 Janvier au 11 février 2024. Notons aussi aussi que Moov Africa avait envoyé avant cette dernière remise 02 Gagnants à Abidjan pour suivre la finale en direct, opposant le pays hôte la Côte d'Ivoire au Nigeria.



Tour à tour, les heureux gagnants ont exprimé leur joie et, profitant de l'occasion. Il convient de souligner que le promo Quiz CAN 2023 est un jeu initié par Moov Africa afin d’accompagner ses abonnés au profit de cet grand evenement qui est la CAN 2023.