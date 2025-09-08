​Tchad : Plus de 130 partis politiques soutiennent la révision de l’article 77 de la Constitution

N’Djamena, 08 septembre 2025 – Une large coalition de plus de 130 partis politiques tchadiens a officiellement demandé ce lundi la révision de l’article 77 de la Constitution. La déclaration solennelle a eu lieu dans la salle Multimédia du Centre Al-Mouna, en présence de nombreux présidents et délégués de formations politiques.



Les signataires contestent l’interdiction faite au Président de la République d’appartenir à un parti politique, une mesure introduite en 2023. Selon eux, cette disposition « va à l’encontre des principes démocratiques » en limitant la responsabilité politique du Chef de l’État.



Dans leur déclaration, ils proposent de permettre au Président de conserver son affiliation partisane, mais sous un cadre juridique bien défini. Cette réforme, affirment-ils, permettrait à la fois de préserver la démocratie, de clarifier les responsabilités et de renforcer la transparence dans la gouvernance.