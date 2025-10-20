​Tchad : Publication des résultats provisoires du concours d’entrée à l’École des Officiers d’Active, 30ᵉ promotion

Le ministère des Armées, des Anciens combattants et Victimes de guerre a rendu publics, ce 20 octobre 2025, les résultats provisoires du concours d’entrée à l’École des Officiers d’Active (EOA), session 2025, selon une note de service signée par le chef d’état-major général des armées adjoint, le général de corps d’armée Mahamat Souleymane Ali.



Conformément à la note N°30069/ANT/EMGA/EM/B3/DCE/2025 du 8 septembre 2025, 68 candidats ont été retenus pour la visite médicale, étape suivante du processus de sélection. Ces candidats constituent la liste provisoire de la 30ᵉ promotion de l’École des Officiers d’Active, après évaluation des épreuves écrites.



Parmi les admis figurent Ibrahim Mahamat Idriss Deby, fils du chef de l'État et Ali Abakar Abdelkerim Daoud, fils du chef d'État-major général des armées.



L"État-major général des armées a précisé que ces résultats demeurent provisoires, dans l’attente des conclusions de la visite médicale qui déterminera la liste définitive des admis.