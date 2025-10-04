​Tchad : Retrait immédiat de lots de céréales pour nourrissons de la marque Blédiné®

Selon les services compétents de l’État, des contrôles ont confirmé la présence sur le marché tchadien de lots concernés par la mesure de retrait. Les produits identifiés sont :
Cette mesure vise à protéger les nourrissons et rassurer les consommateurs face aux risques sanitaires liés à la présence d’aflatoxines, substances toxiques produites par certaines moisissures, connues pour être dangereuses pour la santé.
- Blédiné® céréales saveur biscuit – 400 g – DLUO : 06/09/2026
- Blédiné® saveur Biscuitée & Lait – 250 g – DLUO : 05/03/2027
- Blédiné® saveur Biscuitée & Lait – 250 g – DLUO : 06/03/2027
- Blédiné® Miel & Lait – 250 g – DLUO : 11/03/2027
- Blédiné® Banane & Lait – 250 g – DLUO : 11/03/2027
