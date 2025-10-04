Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

​Tchad : Retrait immédiat de lots de céréales pour nourrissons de la marque Blédiné®


Alwihda Info | Par Ahmad Youssouf Ali - 4 Octobre 2025


Le ministère du Commerce et de l’Industrie a annoncé, par un communiqué en date du 4 octobre 2025, le retrait immédiat de plusieurs lots de céréales pour nourrissons de la marque Blédiné®, fabriqués par le groupe Danone. Cette décision fait suite à une alerte sanitaire émise en France le 15 septembre dernier, concernant la présence d’Aflatoxine B1 au-delà de la limite réglementaire européenne.


© DR
© DR
Selon les services compétents de l’État, des contrôles ont confirmé la présence sur le marché tchadien de lots concernés par la mesure de retrait. Les produits identifiés sont :
  • Blédiné® céréales saveur biscuit – 400 g – DLUO : 06/09/2026
  • Blédiné® céréales saveur biscuit – 400 g – DLUO : 06/09/2026
  • Blédiné® saveur Biscuitée & Lait – 250 g – DLUO : 05/03/2027
  • Blédiné® saveur Biscuitée & Lait – 250 g – DLUO : 06/03/2027
  • Blédiné® Miel & Lait – 250 g – DLUO : 11/03/2027
  • Blédiné® Banane & Lait – 250 g – DLUO : 11/03/2027
Le ministre du Commerce, Guibolo Fanga Mathieu, a ordonné le retrait immédiat de ces produits de tous les circuits de commercialisation « jusqu’à nouvel ordre ». La population est également appelée à faire preuve de vigilance et à ne plus consommer les produits concernés.

Cette mesure vise à protéger les nourrissons et rassurer les consommateurs face aux risques sanitaires liés à la présence d’aflatoxines, substances toxiques produites par certaines moisissures, connues pour être dangereuses pour la santé.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 03/10/2025

Tchad : La CNDH cherche à formaliser un partenariat stratégique avec les associations de défense des Droits de l'Homme

Tchad : La CNDH cherche à formaliser un partenariat stratégique avec les associations de défense des Droits de l'Homme

Tchad : Le Congrès adopte le rapport de révision technique de la Constitution Tchad : Le Congrès adopte le rapport de révision technique de la Constitution 03/10/2025

Populaires

Tchad : 200 femmes formées pour renforcer leur résilience face aux changements climatiques

03/10/2025

Tchad : Le général Ismat présente un important lot d’armes saisies dans le Salamat

03/10/2025

Tchad : La billetterie est ouverte pour les matchs cruciaux des Sao

03/10/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 02/10/2025 - Me Fayçal Megherbi

Conjoint de français – Préfecture de l’Essonne : Le tribunal administratif de Versailles annule un refus implicite de délivrer un titre de séjour

Conjoint de français – Préfecture de l’Essonne : Le tribunal administratif de Versailles annule un refus implicite de délivrer un titre de séjour

L'amitié à l'ère moderne : pourquoi nos liens durent-ils moins longtemps ? L'amitié à l'ère moderne : pourquoi nos liens durent-ils moins longtemps ? 29/09/2025 - Achta Mahamat

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter