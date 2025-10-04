​Tchad : Retrait immédiat de lots de céréales pour nourrissons de la marque Blédiné®

Blédiné® céréales saveur biscuit – 400 g – DLUO : 06/09/2026

Selon les services compétents de l’État, des contrôles ont confirmé la présence sur le marché tchadien de lots concernés par la mesure de retrait. Les produits identifiés sont :Le ministre du Commerce, Guibolo Fanga Mathieu, a ordonné le retrait immédiat de ces produits de tous les circuits de commercialisation « jusqu’à nouvel ordre ». La population est également appelée à faire preuve de vigilance et à ne plus consommer les produits concernés.Cette mesure vise à protéger les nourrissons et rassurer les consommateurs face aux risques sanitaires liés à la présence d’aflatoxines, substances toxiques produites par certaines moisissures, connues pour être dangereuses pour la santé.