​Tchad : des coupeurs de route attaquent des usagers près de Katalok au Guéra

Les faits se sont déroulés dans la soirée du samedi 28 mars 2026. Deux jeunes hommes et une femme, originaires du village Am-Riyé, circulaient à moto en provenance du marché de Katalok lorsqu’ils ont été pris pour cible par trois coupeurs de route. L’attaque a eu lieu entre les villages de Katalok et Am-Riyé, à environ 12 km de Katalok.



Selon l’une des victimes, Adam Cherif, interrogé sur son lit d’hôpital, les assaillants, circulant également à moto et armés de trois armes à feu, ont d’abord demandé : « Qui est Attimer ? » avant d’ouvrir le feu à bout portant. Touché par les tirs, Adam Cherif est tombé, tandis que ses compagnons ont été contraints de se coucher au sol.



Après avoir fouillé les victimes et emporté une somme d’argent, les malfrats leur ont remis la clé de la moto en leur ordonnant de quitter les lieux et de prévenir les autres, affirmant être lourdement armés.



Le blessé a été évacué en urgence à l’Hôpital provincial de Mongo, où il a été pris en charge.



Suite à l’intervention des forces de l’ordre, des traces ont été retrouvées aux alentours d’un ferrick, où l’enquête se poursuit afin d’identifier et d’appréhender les auteurs de cette attaque.