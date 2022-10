​Tchad : des influenceurs de "TikTok" décident d'agir contre les messages de haine

L'objectif de cette rencontre est de recadrer les jeunes sur la promotion de la paix, du vivre-ensemble, de la cohésion sociale et aussi de les orienter afin de pouvoir saisir des opportunités.



Ces derniers temps, l'on constate que ces moyens de communication par excellence sont utilisés à tort et à travers. C'est dans cette perspective que les initiateurs ont appelé à lutter contre la haine, les violences et les conflits qui compromettent le vivre-ensemble sur les réseaux sociaux.



De nos jours, certains utilisent les réseaux sociaux et/ou TikTok comme source de rentabilité et de moyen de business. D'autres par contre l'utilisent pour la distraction, les futilités et d'autres aspects qui heurtent la sensibilité des concitoyens.



Quelques influenceurs ont recommandé le bon usage des réseaux sociaux afin de promouvoir l'amour de la patrie, l'unité, la solidarité. Ils jugent primordial de lutter contre les messages de haine, de racisme ainsi que la ségrégation sur les réseaux sociaux.