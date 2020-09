​Tchad : l'État veut promouvoir l'accès des femmes d'affaires aux marchés publics

Le chef de l'État a demandé lundi au ministère des Finances et du Budget de "veiller à ce que les réformes en cours du Code des marchés publics intègrent des critères relatifs à la promotion de l'accès des femmes et des entreprises leur appartenant aux marchés publics."Cette orientation vise à "accorder une attention particulière à la problématique du genre", selon Idriss Déby qui s'est exprimé à travers une lettre circulaire pour la préparation du budget de l'État pour 2021.Le 1er juillet 2020, lors d'une interpellation à l'Assemblée nationale, la ministre secrétaire générale du gouvernement Mariam Mahamat Nour , a déploré que "99,99% des marchés publics sont gagnés par des hommes".S'agissant de l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes, le Fonds d'appui à l'entrepreneuriat qui vient d'être créé, doit "bénéficier de tous les moyens et apports possibles des partenaires extérieurs du Tchad, tant en matière de contre-garantie que d'apport en trésorerie, pour relever le défi de l'emploi des jeunes et des femmes ainsi que de la création des richesses."En matière du genre, le président "réitère (son) engagement visant à favoriser l'autonomisation des femmes et l'éducation de la jeune fille".Selon lui, "il s'agit là de l'un des meilleurs moyens pour réduire davantage les inégalités et promouvoir le progrès dans notre pays".