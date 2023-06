​Tchad : la HAMA forme les journalistes à Abéché pour renforcer leurs capacités

Cette initiative avait également pour objectif d'évaluer leurs conditions de travail et de leur permettre de vivre les réalités de leur activité. La formation, qui s'est déroulée du 19 au 24 juin, a abordé les principes fondamentaux du journalisme ainsi que le traitement des genres rédactionnels majeurs. Elle a été organisée par la Haute Autorité des Médias et de l'Audiovisuel (HAMA) et a permis aux participants d'acquérir des compétences en collecte et en traitement de l'information, en respect des règles professionnelles, en éthique journalistique, en rédaction et en production radiophonique.



Les participants à cet événement ont formulé des recommandations au gouvernement et à la HAMA. Ils ont notamment demandé un renforcement en ressources humaines et matérielles pour les stations des provinces, une facilitation de l'accès des journalistes aux sources d'information, un soutien en personnel qualifié pour les radios, ainsi qu'un appui aux organes de presse dans l'accomplissement de leur mission régalienne. Ils ont également souligné l'importance pour la HAMA de continuer à proposer des formations continues aux journalistes dans les deux langues (français et arabe) et d'aider les médias à accéder aux sources d'information.



Le gouverneur de la province du Ouaddaï, Bachar Ali Souleyman, a affirmé que l'organisation de ces ateliers à Abéché témoigne de l'engagement de la HAMA à rehausser le niveau des journalistes afin d'améliorer leur prestation et de leur permettre de jouer pleinement leur rôle pour la construction d'un Tchad uni et prospère, conformément aux souhaits des plus hautes autorités du pays. Il a également reconnu que les journalistes sont préoccupés par la préservation de leur liberté d'exercice, tout en soulignant que la liberté de la presse est l'une des conditions essentielles de l'enracinement démocratique. Cependant, il a rappelé que les acteurs des médias doivent également prendre en compte leur responsabilité en tant que dépositaires de l'autorité de l'État, en veillant au maintien de l'ordre, à la cohésion sociale et à la coexistence pacifique des communautés relevant de leur juridiction.