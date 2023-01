​Tchad : la cimenterie de Baoré sera vendue

"L'entreprise n'a pas tourné depuis six mois. La cimenterie de Baoré va être vendue. Ça a consommé beaucoup de milliards, ça a enrichi beaucoup de personnes au détriment de la région et du pays. Ça ne peut pas continuer", annonce le premier ministre Saleh Kebzabo.



"On va privatiser la SONACIM, pour le bien des tchadiens et pour le bien de la région. On verra quelle entreprise étrangère va la racheter pour produire du ciment à moindre coût", explique le chef du gouvernement.



En parallèle, il confirme une réduction du coût du ciment en 2023, grâce aux nouvelles mesures fiscales. Et ce, "même avec l'unique producteur qu'est la CIMAF".