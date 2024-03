​Tchad : lancement officiel du bureau de soutien "Avenir Solidaire"

Ce bureau de soutien, dédié à la candidature de Mahamat Idriss Déby Itno, représentant de la coalition Tchad Uni, a été créé dans le cadre du parti MPS afin de promouvoir sa candidature.



L'objectif principal de ce bureau est la victoire dès le premier tour, un but qui a rallié un grand nombre de personnes décidées à s'unir en faveur de cette cause. Selon le président du comité d'organisation, M. Ismail Ngakoutou, "Avenir Solidaire" représente bien plus qu'un simple slogan, c'est un engagement envers des valeurs telles que la solidarité et l'intégrité, valeurs qui définissent la vision de leur candidat Mahamat Idriss Déby Itno. Il a également souligné que le bureau de soutien devrait transcender les clivages et les intérêts personnels pour placer l'intérêt supérieur de la victoire de leur candidat en tête de ses préoccupations.



En tant que bureau de soutien, les membres auront pour mission de mobiliser, sensibiliser et unir les électeurs autour de leur candidat afin de lui assurer un nombre conséquent de voix lors du scrutin. Le Secrétaire National du MPS, chargé des bureaux de soutien, M. Mahamat Guendé, a exprimé sa conviction quant à l'avènement d'une nouvelle ère avec l'installation officielle de ce bureau de soutien. Le Président d'Honneur, Moussa Battraki, a souligné que ce rassemblement ne vise pas seulement à soutenir un individu, mais à embrasser une vision pour un avenir meilleur.



Le bureau de soutien "Avenir Solidaire" a également profité de cette occasion pour rendre publique la liste de ses membres en présence de Mme Awadif Ousmane Ali Fadel, Secrétaire Générale adjointe 2e du MPS.