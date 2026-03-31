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​Tchad : le conseil municipal à Abéché en session extraordinaire pour des réformes budgétaires et urbaines


Alwihda Info | Par Hambali Nassour - 31 Mars 2026


Le maire de la ville d’Abéché, Dr Abdel-Mahmoud Adam Yaya, a procédé ce matin à l’ouverture d’une session extraordinaire du conseil municipal, réunissant les conseillers municipaux ainsi que les responsables des services communaux.


​Tchad : le conseil municipal à Abéché en session extraordinaire pour des réformes budgétaires et urbaines
Au cœur des échanges figure l’ajustement du budget communal, afin de l’aligner sur les nouvelles dispositions réglementaires en vigueur. Les élus locaux sont également appelés à examiner plusieurs projets structurants, notamment en matière d’aménagement urbain, avec la mise en place de parcs automobiles dans des zones jugées stratégiques.

Par ailleurs, la question de la mobilisation des recettes communales occupe une place importante dans les discussions. Des mesures incitatives, dont l’octroi de primes aux agents impliqués, sont envisagées afin d’améliorer les performances de recouvrement.

À travers cette session, les autorités communales entendent renforcer la gouvernance locale et impulser une dynamique de développement durable au sein de la ville.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
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