TCHAD

​Tchad : le corps du touriste français Paul Ferreri retrouvé près du campement de Bachikele


Alwihda Info | Par Alwihda - 13 Février 2026


Les autorités tchadiennes ont annoncé, ce vendredi, la découverte du corps sans vie de Monsieur Paul Ferreri, ressortissant français, aux environs du campement touristique de Bachikele, dans la province de l’Ennedi.


Selon un communiqué du Ministère du Développement Touristique, de la Culture et de l’Artisanat, le corps a été retrouvé vers 11 heures, à l’issue de deux jours d’intenses opérations de recherche menées conjointement par les autorités administratives locales, les forces de défense et de sécurité, les services de renseignement ainsi que les communautés locales, appuyées par un dispositif aérien.

La dépouille a été découverte dans une zone rocheuse et difficile d’accès. Le procureur de la République et un médecin ont été immédiatement saisis afin de procéder aux constats d’usage, conformément aux procédures en vigueur.

Les autorités tchadiennes indiquent également être en contact étroit avec l’Ambassade de France au Tchad pour coordonner les démarches relatives au rapatriement du corps vers N’Djaména.

En cette douloureuse circonstance, le Ministère du Développement Touristique, de la Culture et de l’Artisanat a présenté ses sincères condoléances à la famille du défunt, à ses proches et à ses compagnons, tout en leur exprimant sa solidarité et son soutien.


