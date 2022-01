​Tchad : les ouaddaïens de N’Djamena prônent l’apaisement dans la crise d'Abéché

Les notables et les érudits de la province du Ouaddaï ont plaidé en faveur de l’apaisement et ont invité les autorités à s’impliquer dans la résolution de cette crise qui met à mal la paix sociale et la cohésion pacifique.



L’ancien membre du MPS Yacoub Saleh Ourada a presenté au nom des notables et érudits du Ouaddai toutes ses condoléances aux familles endeuillées avant de demander au gouvernement de s’impliquer dans cette affaire pour trouver une solution définitive.



« Les militaires à l’origine des tirs sur les manifestants doivent être arrêtés et déférés devant le parquet pour répondre de leur acte. Il faut que la responsabilité des uns et des autres soit située dans la répression. Les incidents qui se sont produits sont un secret de polichinelle. Les autorités ont la volonté de trouver une solution à la crise. Nous devrions être armés de patience et de courage pour la résolution de cette crise », a-t-il indiqué.



La rencontre s’est soldée par la nomination d’un comité composée de 12 personnes pilotées Yacoub Saleh Ourada pour aider les familles endeuillées et les blessés.